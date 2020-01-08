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أحمد السقا ينشر صورة نادرة مع ابنه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:47 م
أحمد السقا
أحمد السقا
هدير شعراوي
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شارك الفنان أحمد السقا جمهوره بصورة نادرة له، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحمل ابنه الذي لم يكمل عدة أشهر وقتها، وكشف عن تاريخ هذه الصور وترجع لعام 2011.

ويواصل أحمد السقا، حاليًا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" الذي يشارك في بطولته منى زكي وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم العنكبوت من بطولة: محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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