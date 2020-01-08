الأنبا بينامين يترأس احتفالات عيد الميلاد بإيبارشية المنوفية

صلى نيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب وانتهى القداس بعد منتصف الليل.



وفي السياق ذاته، استقبل نيافته فى بداية القداس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومدير الأمن اللواء محمد ناجي، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.



وقبل بداية قداس العيد، استقبل نيافته الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.