التخطيط: توقعات دولية بعودة السياحة لمصر في 2020

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقارير المؤسسات الأجنبية الدولية توقعت أن تتصدر مصر قائمة الوجهات الصاعدة في عام 2020، كمؤشر يؤكد قوة الاقتصاد المصري والعودة القوية لشعبية مصر وتزايد الطلب عليها بين المسافرين.



وأضاف الوزارة، وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التقارير الدولية تشير إلى تصدر مصر مبيعات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب السعودية وعمان والبحرين، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.



يأتي ذلك في إطار تدشين وزارة التخطيط سلسلة من الإنفوجراف التي تستعرض خلالها توقعات وتحليل المؤسسات الأجنبية الدولية إزاء أداء الاقتصاد المصري، على خلفية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية نهاية عام 2016، بقرار تحرير سعر صرف العملة المحلية.