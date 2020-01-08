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مصر

الطيران المدني ينظم دوة "قانون التأمينات والمعاشات"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:39 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن غلاب
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نظمت وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، دورة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 للعاملين بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بحضور كل من نسيم محروس مستشار وزير الطيران واللواء حاتم عاشور رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية والمستشار عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، ولفيف من قيادات وزارة التضامن والعاملين بالوزارة وأعضاء النقابة.

وقد أكد اللواء حاتم عاشور، أهمية تنظيم هذه الندوات، حيث تساهم فى نشر الوعى التأمينى بين المواطنين وتعريف العاملين بحقوقهم التأمينية وتدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة على المشكلات التى قد تواجههم وطرق حلها، بما ينعكس بصورة إيجابية على العامل ومنظومة العمل التأمينى فى مصر.

كما صرح المستشار عمر حسن، بأن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، مضيفا أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح حسن، أنه تم استعراض أهم محاور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019، ضمن الخدمات المعلوماتية والمعرفية التي تقدمها وزارة الطيران للعاملين، بالإضافة إلى تعريف مزايا القانون الجديد الذى يعمل على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي بمصر.

وفى ختام الندوة، أجاب المستشار عمر حسن على عدد من أسئلة الحاضرين، مسلطا الضوء على أحد أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهو زيادة أجر الاشتراك التأميني وضم كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه، وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

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