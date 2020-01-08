توقيع بروتوكول تعاون في التطوير الإداري بين مصر وسلطنة عُمان

- "الشيخ": السلطنة وصلت لمستوى عالٍ من التطور بفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس.

-"المرهون": العلاقات العمانية – المصرية أخوية وتاريخية.



تواصل العلاقات المصرية العُمانية تألقها وتميزها في مختلف المجالات، بفضل القيادة السياسية الحكيمة لقيادتي البلدين الرئيس السيسى، والسلطان قابوس.



ووقع الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، على مذكرة تفاهم في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، واتفقا على تشجيع التعاون بينهما في عدد من المجالات، مثل أنظمة التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات، تبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشؤون الخدمة المدنية، تبادل الأبحاث والدراسات والمشاريع والتجارب الإدارية، بالإضافة إلى التعاون في التخطيط الوظيفي، الهياكل التنظيمية وتحديد أهداف المؤسسات الحكومية، إدارة نظم المعلومات الإلكترونية، وتطبيق الممارسات الإدارية.



يأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين في شتى المجالات، ورغبة كل منهما البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بمجالات الإدارة العامة، الخدمة المدنية والتطوير الإداري.



وأكد"الشيخ" على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، مشيدا بما وصلت إليه السلطنة من تطور ورقي بفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد، معربا عن سعادته بوجوده في السلطنة، وشكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له في بلدهم الثاني.



من جانبه أشاد وزير الخدمة المدنية بسلطنة عُمان بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المتبادل على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين لتبادل الخبرات في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتنمية الموارد البشرية، وتبادل الرؤى حول تفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في قطاع الخدمة المدنية.



واستعرض "المرهون" خلال جلسة المباحثات مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، التدرج التاريخي لقطاع الخدمة المدنية في السلطنة وصولا إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية.



فهد وصالح: تعزيز العلاقات في الخدمة المدنية وإعداد الكفاءات



فى سياق متصل، استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات بين البلدين، والاهتمام بالبرامج التدريبية والتأهيلية، كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأعرب الدكتور صالح عبد الرحمن عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة القائمة بين السلطنة ومصر وبالتقدم الذي تشهده عمان في مسيرة التطوير الشامل بفضل قيادتها الحكيمة، مؤكدا بأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين سوف يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، وموضحا أهمية المباحثات التي يجريها مع وزير الخدمة المدنية والمسؤولين في السلطنة لما لها من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية العمانية – المصرية.



ومن جانبه استعرض فهد بن محمود العلاقات الطيبة التي تربط بين سلطنة عُمان ومصر، مشيرا إلى أهمية التنظيم الإداري وتنمية الموارد البشرية لإعداد الكفاءات الإدارية وتطوير قدراتها، ومؤكدا أن السلطنة تولي جلّ الاهتمام لقطاع الخدمة المدنية، وتحسين الأداء في كافة الإدارات الحكومية، وذلك للارتقاء بالخدمات وتيسير المعاملات.



