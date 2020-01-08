-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

توقيع بروتوكول تعاون في التطوير الإداري بين مصر وسلطنة عُمان

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:39 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سميرة ابراهيم
طباعة
- "الشيخ": السلطنة وصلت لمستوى عالٍ من التطور بفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس.
-"المرهون": العلاقات العمانية – المصرية أخوية وتاريخية.

تواصل العلاقات المصرية العُمانية تألقها وتميزها في مختلف المجالات، بفضل القيادة السياسية الحكيمة لقيادتي البلدين الرئيس السيسى، والسلطان قابوس.

ووقع الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، على مذكرة تفاهم في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، واتفقا على تشجيع التعاون بينهما في عدد من المجالات، مثل أنظمة التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات، تبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشؤون الخدمة المدنية، تبادل الأبحاث والدراسات والمشاريع والتجارب الإدارية، بالإضافة إلى التعاون في التخطيط الوظيفي، الهياكل التنظيمية وتحديد أهداف المؤسسات الحكومية، إدارة نظم المعلومات الإلكترونية، وتطبيق الممارسات الإدارية.

يأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين في شتى المجالات، ورغبة كل منهما البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بمجالات الإدارة العامة، الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وأكد"الشيخ" على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، مشيدا بما وصلت إليه السلطنة من تطور ورقي بفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد، معربا عن سعادته بوجوده في السلطنة، وشكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له في بلدهم الثاني.

من جانبه أشاد وزير الخدمة المدنية بسلطنة عُمان بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المتبادل على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين لتبادل الخبرات في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتنمية الموارد البشرية، وتبادل الرؤى حول تفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في قطاع الخدمة المدنية.

واستعرض "المرهون" خلال جلسة المباحثات مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، التدرج التاريخي لقطاع الخدمة المدنية في السلطنة وصولا إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية.

فهد وصالح: تعزيز العلاقات في الخدمة المدنية وإعداد الكفاءات

فى سياق متصل، استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات بين البلدين، والاهتمام بالبرامج التدريبية والتأهيلية، كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الدكتور صالح عبد الرحمن عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة القائمة بين السلطنة ومصر وبالتقدم الذي تشهده عمان في مسيرة التطوير الشامل بفضل قيادتها الحكيمة، مؤكدا بأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين سوف يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، وموضحا أهمية المباحثات التي يجريها مع وزير الخدمة المدنية والمسؤولين في السلطنة لما لها من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية العمانية – المصرية.

ومن جانبه استعرض فهد بن محمود العلاقات الطيبة التي تربط بين سلطنة عُمان ومصر، مشيرا إلى أهمية التنظيم الإداري وتنمية الموارد البشرية لإعداد الكفاءات الإدارية وتطوير قدراتها، ومؤكدا أن السلطنة تولي جلّ الاهتمام لقطاع الخدمة المدنية، وتحسين الأداء في كافة الإدارات الحكومية، وذلك للارتقاء بالخدمات وتيسير المعاملات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ «خامنئي» على هجوم قاعدة «عين الأسد»

منذ حوالي 13 ساعة

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

منذ حوالي 3 ساعات

4 مكونات للاتفاق.. مطالب مصر فى الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

«الأرصاد» تبشِّر المواطنين بموعد تحسّن الطقس

فساد بـ6 ملايين جنيه فى جهاز شئون البيئة.. ومحاكمة 8 مسئولين

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

فيروس حيوانى يؤدى إلى حالات التهاب الدماغ القاتلة

الجري يحارب الشيخوخة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

الرئيس نيوز

سامح شكرى: نسعى لتدعيم وتنمية العلاقات مع الصين فى مختلف المجالات

أردوغان يعلن انتشار 35 عسكريا تركيا في ليبيا

السفارة الأمريكية لدى الكويت: ملتزمون بأمن البلاد ودول الخليج

كامل أبو علي: غياب «صلاح» أثر على حفل الأفضل في أفريقيا

منوعات

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

اجتياح جنون نظام «كيتو» الغذائي في عدة دول.. فما هو؟

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

كشكول

"اقتصادية الزراعية الاروائية في مصر" رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ

جامعة القاهرة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الصحافة والتكنولوجيا المغربي

الخشت: الكاميرات قللت حالات الغش بالكليات ولجنة طوارئ للتعامل مع الأزمات

"عايد" يناقش مع السفارة الصينية تطوير 3 مدارس بالتعليم الفنى

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

تفاصيل نقل قصور الثقافة إلى العاصمة الإدارية

«لعنة الوشم» رواية الحب والحرب والخيانة لــ منصور حامد

سعاد سليمان: القصة عمود بيتي وخيمة إبداعي

حسن طلب: برىء من اختيار القائمة النهائية لملتقى الشعر الدولى

صفحتنا ع الفيس بوك