قورة: الحرب بين إيران وأمريكا ليست في مصلحة البلدين

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن التصعيد بين أمريكا وإيران ليس في مصلحة أيًا من الدولتين، وسينتج عنه الكثير من الخسائر، خاصة في ظل توتر العلاقات بين الدولتين، وانعكاسات ذلك على مختلف الأوضاع سواء الإقليمية أو الدولية.



وأوضح قورة، أن هناك عدد من السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة منها على سبيل المثال زيادة التوتر في الاتفاق النووي بين البلدين، وهو ما يعيق بشكل كبير المفاوضات التي توسطت فيها دول أوروبية، أو تغيير الإستراتيجية الأمريكية بشأن تقليل التواجد العسكري الأمريكي في الخارج، ولكل سيناريو رد فعل ينعكس على المنطقة بشكل واضح.



وأشار مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يصعد مرة أخرى، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، وحرصه على تغيير نظرة الديمقراطيين له، الذين يرون أن نظرته للأمور ليست صائبة،وأنه يسعى للحفاظ على أرواح الأمريكيين، والحفاظ على المصالح الأمريكية فى الخارج، ولهذا ليس من المتوقع أن يصعد الرئيس الأمريكى مرة أخرى.



ويرى "قورة"، أن الحرب ليست من مصلحة أيًا من الدول على الإطلاق، خاصة وأنه ينتج عنها خراب ودمار ينتعكس على الشعوب، ولهذا لا بد أن يكون هناك وسطاء لتهدئه الأجواء بين البلدين، واستقرار الأوضاع مرة اخرى للحفاظ على أمن المنطقة.



وكانت قد شهدت الساحة السياسية خلال الأيام الماضية توترًا كبيرًا فى العلاقات الأمريكية - الإيرانية، بعدما وجهت الولايات المتحدة ضربة قاصمة للنظام الإيرانى، باستهداف قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أثناء وجوده في العراق.



وبعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمانى في غارة أمريكية، شنت إيران هجومًا استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق، وقاعدة إربيل، بأكثر من 10 صواريخ باليستية.