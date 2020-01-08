منظمة إغاثية: التوترات الأمريكية الإيرانية تهدد اللاجئين

حذر "المجلس النرويجي للاجئين" من أن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يهدد قدرة المنظمات الإغاثية على مساعدة ملايين اللاجئين في الشرق الأوسط.



وقال جان إيجلاند، أمين عام المنظمة الإغاثية، إن "عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، معظمهم دمرت الحرب سبل حياتهم أو أدت إلى نزوحهم".



وحذرت المنظمة المستقلة من أن نشوب صراع واسع في المنطقة سيكون أمرا مميتا لطرق المساعدات التي هي على شفا الانهيار.



وقالت، في بيان، إن هناك 24 مليون يمني متضررون من الحرب و12 مليون سوري لاجئين في المنطقة"، موضحة أن "هؤلاء سيتضررون بشدة من أي تصعيد للصراع، أو من أي عقوبات أو فرض قيود على الحركة".



وأضاف البيان:"نشهد أيضا قلقا متزايدا بين أكثر من ستة ملايين عراقي ومليوني شخص في الأراضي الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة لمساعدات".