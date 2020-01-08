الأنبا ثاوفيلس يترأس احتفالات عيد الميلاد بمنفلوط

صلى نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب.



وفي السياق ذاته، استقبل نيافة الأنبا ثاوفيلس، اليوم الأربعاء، عصام سعد محافظ أسيوط، ومدير الأمن اللواء أسعد الذكير، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.



وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.



وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على مدار يومي 7 و8 يناير بعيد الميلاد المجيد بمختلف إيبارشيات الكنيسة داخل وخارج مصر.