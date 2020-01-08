غصن يمثل أمام المدعى العام فى لبنان غدًا

ذكر مصدر قضائى أنه من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" كارلوس غصن، غدًا الخميس أمام المدعى العام فى لبنان.



وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "غصن سيمثل أمام القاضى غسان عويدات في قصر العدل في بيروت للإدلاء بأقواله، بناء على إخطار أصدرته الهيئة القضائية اليابانية ضده وطلب ياباني باعتقاله".



يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال اللبنانى كارلوس غصن في نوفمبر 2018، ووجهت إليه تهمًا بمخالفة لقانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له مغادرة اليابان.



وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية.



وكان غصن قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية في نهاية ديسمبر الماضي.