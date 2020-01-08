-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالقوي: إرسال لائحة قانون الجمعيات للوزارات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:30 م
الدكتور طلعت عبدالقوي
الدكتور طلعت عبدالقوي
ولاء جمال
طباعة
قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن اللجنة المشكلة لإصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية أرسلت ما انتهت إليه إلى ممثلي الوزارات تمهيدًا لإقامة جلسة ختامية سيتم من خلالها الانتهاء من الشكل النهائي للائحة القانون.

وأضاف "عبدالقوي" أنه من المتوقع إعلان لائحة قانون الجمعيات خلال أيام، وبعدها سيتم البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية بمجرد إصدار اللائحة ووفقًا لمواد القانون.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن لائحة القانون يشارك في إعدادها عدة أطراف من ضمنها وزارات التضامن والداخلية والعدل، مشيرًا إلى أن اللائحة تضم 33 مادة أهمها التمويل وتوفيق الأوضاع والأنشطة المحظورة.

وعن أهم بنود القانون، أوضح رئيس الاتحاد للجمعيات الأهلية، هو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط وهو ما يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

كما ينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، التزامًا بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام القانون، بالإضافة إلى أنه في حال تقاعس الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان تقوم الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

إيران: مقتل 80 أمريكيًا فى الهجمات الصاروخية بالعراق

منذ حوالي 16 ساعة

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

منذ حوالي 18 ساعة

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الهجوم على القواعد الأمريكية.. زلزال يضرب إيران

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

«الأرصاد» تبشِّر المواطنين بموعد تحسّن الطقس

فساد بـ6 ملايين جنيه فى جهاز شئون البيئة.. ومحاكمة 8 مسئولين

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

فيروس حيوانى يؤدى إلى حالات التهاب الدماغ القاتلة

الجري يحارب الشيخوخة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

الرئيس نيوز

سامح شكرى: نسعى لتدعيم وتنمية العلاقات مع الصين فى مختلف المجالات

أردوغان يعلن انتشار 35 عسكريا تركيا في ليبيا

السفارة الأمريكية لدى الكويت: ملتزمون بأمن البلاد ودول الخليج

كامل أبو علي: غياب «صلاح» أثر على حفل الأفضل في أفريقيا

منوعات

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

اجتياح جنون نظام «كيتو» الغذائي في عدة دول.. فما هو؟

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

كشكول

"اقتصادية الزراعية الاروائية في مصر" رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ

جامعة القاهرة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الصحافة والتكنولوجيا المغربي

الخشت: الكاميرات قللت حالات الغش بالكليات ولجنة طوارئ للتعامل مع الأزمات

"عايد" يناقش مع السفارة الصينية تطوير 3 مدارس بالتعليم الفنى

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

تفاصيل نقل قصور الثقافة إلى العاصمة الإدارية

«لعنة الوشم» رواية الحب والحرب والخيانة لــ منصور حامد

سعاد سليمان: القصة عمود بيتي وخيمة إبداعي

حسن طلب: برىء من اختيار القائمة النهائية لملتقى الشعر الدولى

صفحتنا ع الفيس بوك