عبدالقوي: إرسال لائحة قانون الجمعيات للوزارات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن اللجنة المشكلة لإصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية أرسلت ما انتهت إليه إلى ممثلي الوزارات تمهيدًا لإقامة جلسة ختامية سيتم من خلالها الانتهاء من الشكل النهائي للائحة القانون.



وأضاف "عبدالقوي" أنه من المتوقع إعلان لائحة قانون الجمعيات خلال أيام، وبعدها سيتم البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية بمجرد إصدار اللائحة ووفقًا لمواد القانون.



وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن لائحة القانون يشارك في إعدادها عدة أطراف من ضمنها وزارات التضامن والداخلية والعدل، مشيرًا إلى أن اللائحة تضم 33 مادة أهمها التمويل وتوفيق الأوضاع والأنشطة المحظورة.



وعن أهم بنود القانون، أوضح رئيس الاتحاد للجمعيات الأهلية، هو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط وهو ما يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.



كما ينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، التزامًا بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام القانون، بالإضافة إلى أنه في حال تقاعس الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان تقوم الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.