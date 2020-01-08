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سياسي

3 اجتماعات لـ«محلية البرلمان» لمناقشة مشكلات رصف الطرق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 3 اجتماعات، الأسبوع القادم، حيث تناقش في اجتماع الأحد القادم، طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد إسماعيل جاد، الأول بشأن التأخير في إعادة رصف طريق المرازقة - بلطيم بكفر الشيخ، والثاني بشأن عدم تشغيل مخبز بقرية بلوش في بلطيم.

وتناقش اللجنة في اجتماع الاثنين المقبل، طلب إحاطة مقدم من النائب علي عتمان بشأن عدم قيام مديرية الطرق والكباري بمحافظة البحيرة بتسليم جسر ترعة عبدالحميد الأبعادية، رغم بدء العمل به من 15 عامًا، كما تناقش اللجنة طلبًا للنائب محمد هاني الحناوي بشأن عدم البدء في أعمال رصف طريق النيل من قرية التوفيقية إلى قرية الرحمانية رغم إدراجه بالخطة واعتماد مبلغ 44 مليون جنيه للتنفيذ.

وفي اجتماع الثلاثاء القادم، تناقش اللجنة طلب للنائب أحمد العوضي بشأن عدم تسليم مدرسة عزبة صقر الإبتدائية من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى وزارة التربية والتعليم، رغم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسليمها.

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