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محافظات

سكرتير محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:22 م
جريدة الدستور
بورسعيد- شيماء رشاد
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قام اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بجولة ميدانية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ولمتابعة آخر التطورات في إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من المناطق.

وقام السكرتير العام، بمتابعة سير الأعمال القائمة بشارع البترول بحي الضواحي، وشدد على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، على أعلى درجة من الكفاءة، حيث تسهم محطة الصرف الصحي في تخفيف العبء عن محطات الصرف الموجودة حاليا، وتخدم أحياء الزهور والضواحي، كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية بشارع البترول، ومجمع المواقف الجديد بحي الضواحي، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال طبقا لمواعيد العمل المحددة.

وتوجه اللواء يوسف الشاهد، خلال جولته الميدانية لمنطقة الاستثمار، وذلك لمتابعة سير العمل في أعمال الصرف الصحي ومباشرة أعمال الشركة القومية للصرف الصحي لسرعة الانتهاء من الأعمال، التي تعالج الطفح الدائم بمناطق فاطمة الزهراء والسيدة خديجة.

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