احذر السب والقذف على الإنترنت.. جريمة عقوبتها السجن والغرامة

يعتبر السب والقذف والتشهير بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة الكترونية تنتهي بمرتكبها خلف القضبان.. فتعرف على طبيعة عقوبتها.



- ينظر لها المشرع القانوني ويحللها لجرائم متعددة منها: " سب، قذف، إساءة استخدام التكنولوجيا، تعمد الإساءة عن طريق النشر".



- شروطها وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب جريمة السب والقذف.



- لابد من توفر ركن العلانية، والنشر، ركن تعمد إهانة المجني عليه.



- يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس يكون وجوبيًا، وقد يصل إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه.



- إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية.. تصل العقوبة لـ 5 سنوات سجن.