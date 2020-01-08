احذر السب والقذف على الإنترنت.. جريمة عقوبتها السجن والغرامة
الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:22 م
نجلاء رفاعيطباعة
يعتبر السب والقذف والتشهير بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة الكترونية تنتهي بمرتكبها خلف القضبان.. فتعرف على طبيعة عقوبتها.
- ينظر لها المشرع القانوني ويحللها لجرائم متعددة منها: " سب، قذف، إساءة استخدام التكنولوجيا، تعمد الإساءة عن طريق النشر".
- شروطها وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب جريمة السب والقذف.
- لابد من توفر ركن العلانية، والنشر، ركن تعمد إهانة المجني عليه.
- يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس يكون وجوبيًا، وقد يصل إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه.
- إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية.. تصل العقوبة لـ 5 سنوات سجن.
- ينظر لها المشرع القانوني ويحللها لجرائم متعددة منها: " سب، قذف، إساءة استخدام التكنولوجيا، تعمد الإساءة عن طريق النشر".
- شروطها وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب جريمة السب والقذف.
- لابد من توفر ركن العلانية، والنشر، ركن تعمد إهانة المجني عليه.
- يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس يكون وجوبيًا، وقد يصل إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه.
- إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية.. تصل العقوبة لـ 5 سنوات سجن.