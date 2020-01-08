ندوة عن مخاطر الزواج المبكر في المحلة

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية تحت عنوان "الزواج المبكر والآثار السلبية المترتبة عليه"، وذلك بمقر المستشفى العام بالمحلة الكبرى، حاضر بها كلٌ من الدكتورة إيمان غالي مدير التثقيف الصحي، وعزة صلاح أبو شهده، المثقفة الصحية.



وتناولت الندوة مخاطر الزواج المبكر على صحة الأم والطفل والمشكلات الصحية المترتبة على زيادة عدد الأبناء في الأسرة، وكذلك التعريف على السن المناسب للزواج بالنسبة للفتاة لإكتمال نموها الجسدي، وتوضيح المشكلات الصحية التي تتعرض لها الفتاة؛ نتيجة الزواج والحمل المبكر والمضاعفات التي تتعرض لها أثناء الولادة.



وأكدت الندوة على أهمية التطعيمات للأطفال وشددت على أهمية الرضاعة الطبيعية والاهتمام بالتغذية للأم الحامل، حضر اللقاء لفيف من المترددين والعاملين بالمستشفى، وأدار الندوة هالة عبد العظيم الإعلامية بمركز إعلام المحلة، والندوة تحت إشراف مصطفى حسين، يوسف مدير المركز، وسمير مهنا، مدير عام إعلام وسط الدلتا.