مي سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة (صور)

أثارت الفنانة مي سليم جدلًا كبيرًا بأحدث جلسة تصوير، والتي اتسمت بالجرأة والإثارة، حيث ارتدت "شورت" قصير وضيق بشكل مبالغ فيه، وبلوزة بيضاء أظهرت جزء من بطنها.



وانهالت مئات الإعجابات والتعليقات على الصور التي شاركتها "مي" عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتباينت ما بين مشيدين بالإطلالة ومنتقدين.



يذكر أنه يعرض للفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته إلى جانب إياد نصار كلا من إنجى المقدم ومى سليم وداليا مصطفى وإدوارد وفريدة سيف النصر ومحمد عبدالحافظ وعارفة عبدالرسول.



وتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية كانت تتمتع بالرقي والازدهار الفني، وهي فترة الخمسينات التي تعد مجرى الأحداث في المسلسل.