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عالم

القصة الكاملة لتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:24 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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في خضم التصعيدات المتلاحقة إثر التوترات الأخيرة بين واشنطن وطهران، عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، جاء حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، ليلقي بظلاله على مزيد من التوتر المتفاقم بالمنطقة وسط توالي الكثير من التكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء سقوط الطائرة.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينج 737" فجر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار الخميني فور إقلاعها بعد ساعات من القصف الصاروخي الإيراني، الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غرب العراق.

وأعلن التليفزيون الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران وكان على متنها أكثر من 170 شخصًا من بينهم 168 راكبًا وطاقمًا من تسعة أفراد.

وقال رضا جعفر زاده، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتليفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة إلى كييف، وتحطمت بسبب مشاكل فنية وعطل في المحرك، فيما قال رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك، إنه من المبكر للغاية التعليق على سبب تحطم الطائرة.

وأضاف هونشاروك، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كييف، أن أي تكهنات حول سبب تحطم الطائرة قبل النتائج الرسمية للتحقيقات هي مجرد تلاعب، مشيرًا إلى أن أوكرانيا طلبت الانضمام إلى تحقيق تقوده إيران في هذا الحادث.

من جانبها، قالت شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية إنها تبذل كل ما في وسعها لمعرفة سبب تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن الطائرة المنكوبة قد اجتازت آخر فحص فني لها في 6 يناير الجاري، وأنه لم يكن هناك أي خطأ.

وقررت الخطوط الجوية الأوكرانية تعليق رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى على خلفية سقوط طائرة الركاب الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة وكان من بينهم: 82 إيرانيًا، 63 كنديًا، 11 أوكرانيًا، 10 سويديين، 4 أفغان، 3 ألمان، 3 بريطانيين.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن عثورها على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، لكنها رفضت تسليمهما إلى الشركة الأمريكية لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

ونقل التليفزيون الإيراني عن مسئول قوله إن الصندوقين تعرضا لأضرار، لكن يُعتقد أنه لا يزال من الممكن استخلاص بياناتهما.

وقطع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارته إلى عُمان عائدًا إلى بلاده، مؤكدًا عدم نجاة أي شخص من الحادث قائلًا: إن "كل ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737 "قتلوا".

وأعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني صباح اليوم الأربعاء انعقاد اجتماع عاجل لفريق عمل خاص لبحث حادثة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

ووفقًا للمجلس فإن الاجتماع ضم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك والعديد من الوزراء وكذلك رئيس الاستخبارات الخارجية، وتم تشكيل فريق العمل بناء على تعليمات من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعى، إن الطائرة المنكوبة التى سقطت صباح اليوم، أقلعت من مطار الإمام الخميني وسقطت وتم العثور على صندوقها الأسود ويتم دراسة الصندوق للتعرف على ما حدث لها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الطائرة أقلعت بكم كبير من الوقود لذلك انفجرت بعد 3 دقائق وعلى متنها 176 مسافر، بينهم 81 امرأة و15 طفلا و9 من طاقم الطائرة.

من جهته، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي، عن أسف طهران الشديد لحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، وقدم التعازي إلى أسر الضحايا في أوكرانيا وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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