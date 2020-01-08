بورصة دبي تهبط 1.21% عند الإغلاق

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي، تراجعاته ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليهبط بنسبة 1.21% خاسرًا 33.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2713.48 نقطة، بضغوط هبوط كافة القطاعات، متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية.



وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 152.4 مليون سهم، محققة ما قيمته 163.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2984 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 27 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.55%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.72%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%.



وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولًا حسب القيمة، وبلغت 36 مليون درهم بحجم تداول 9 ملايين سهم، والذى تراجع بنسبة 1.23%.



وفى سياق آخر، أعلنت شركة أملاك للتمويل، حصولها على موافقة 95% من دائنيها على شروط إعادة هيكلة ديونها، وتمثل نسبة 5% المتبقية 3 دائنين فقط من أصل 27، ولا تزال الشركة مستمرة فى مفاوضاتها معهم على شروط إعادة هيكلة الديون، والوصول إلى حل بشأن المسائل المعلقة بما يتماشى مع استراتيجيتها.