حقيقة زيادة رسوم دخول المكتبات.. جامعة القاهرة تجيب

نفى الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة إصدار أي قرارات حول زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مشددًا على أن مجلس الجامعة لم يتناول هذا الأمر نهائيًا في أي من اجتماعاته ولم يعرض على رئيس الجامعة.



وقال علم الدين - في تصريح اليوم الأربعاء - "إن رسوم الاشتراك المقررة المعمول بها حاليًا متبعة منذ إدارة الجامعة السابقة منذ أكثر من 3 سنوات والتي رفضت آنذاك، وفقًا للأوراق الثابتة بالجامعة، مناقشة تخفيض هذه الرسوم".



وأضاف أن رسوم اشتراك المكتبات ليست بدعة من الجامعة وإنما هو نظام متبع في المكتبات العامة مثل: مكتبة مصر والجامعة الأمريكية، مشددًا على أن ما تم تداوله مجرد مقترح من مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، ولن يسري إلا بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.



وأوضح أن رئيس الجامعة أكد أنه شخصيًا يرفض اعتماد مثل هذا القرار وأن مجلس الجامعة سيرفض القرار، مطالبًا بعدم الانسياق وراء أكاذيب هدفها نشر الشائعات دون سند أو دليل.



وأشار إلى أن الجامعة هدفها الأول والأخير التيسير على الطلاب، ونشر الثقافة والعلم في المجتمع لا سيما أن رئيس الجامعة دعا لإطلاق مبادرة (خذ كتابًا وضع كتابًا) وهي عملية مجانية تشجع على القراءة، فضلًا عن أن الموسم الثقافي وندوات تطوير العقل المصري يتم توزيع كتب كبار الكتّاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، ويعد هذا المشروع الثقافي لاقتناء كتب كبار الكتّاب مجانًا من أكبر المشروعات الثقافية التنويرية التي شهدتها الجامعة.



ولفت إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد مجددًا - خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة - رفضه لتحميل الطلاب أو الباحثين في الدراسات العليا أي أعباء مالية إضافية.