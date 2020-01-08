أمريكا تخلي قاعدتها العسكرية في الحسكة بسوريا

أخلت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، قاعدتها العسكرية في خراب الجير شمال مدينة الحسكة السورية، بعد 6 أشهر من وجودها هناك.



وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر أهلية بأن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي اليوم حيث خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد غير الشرعي تمهيدًا للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.



وذكرت مصادر أهلية في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة أن 50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجيستية للقوات الأمريكية غادرت قاعدتها في مدينة الشدادي واتجهت شمالًا عبر الطريق الشرقي الواصل إلى ناحية الهول بالريف الشرقي للحسكة تمهيدًا للانسحاب إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد في ريف بلدة اليعربية.



ولفتت المصادر إلى أن عددًا من الشاحنات التي خرجت من مدينة الشدادي كانت قادمة من مقرات القوات الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.