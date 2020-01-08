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داعية: الجماعات المتطرفة تركز في استهدافها على الشباب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:08 م
الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز النجار
ياسمين عباس
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قال الدكتور عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن وزارة الأوقاف أطلقت البرنامج التثقيفي "لقاء العلماء بالشباب" ليكون هناك تلاقي بين الشباب والعلماء، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالشباب كونهم يمثلون الطاقة والطموح والبناء.

وأضاف النجار، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية النيل للأخبار، أن الجماعات المتطرفة تركز في استهدافها على فئة الشباب، منوهًا بأن التواصل مع الشباب بشكل علمي ومنظم سيساهم في الرد على أي أفكار تسيطر على عقلهم.

وأوضح، أنه يجب توعية الشباب علميًا وفكريًا ودينيًا وسياسيًا، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات لتخريج شاب وعيه سليم، ولا ينخرط وراء الأفكار الهدامة.

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