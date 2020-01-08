تاريخ على الوجوه.. صور نادرة لعمال السد العالي خلال إنشائه (فيديو)

مع الاستعدادات للاحتفال بعيد أسوان القومي وبناء السد العالي فى يناير الجارى، تسترجع "الدستور"، من خلال مجموعة صور، المراحل الأولى لبناء الصرح العظيم.



1ـ ترصد المرحلة الأولى لبناء السد العالي، أثناء إنشاء محطة الكهرباء بالسد العالي، وتجهيزها باستخدام حديد التسليح.



2ـ عمال السد العالى يلتقطون الصور التذكارية أثناء بجانب محطة الكهرباء خلال فترة إنشائها، وكان فى ذلك لابد وجود ونش فى كل موقع لإنجاز المهام، حتى الممكن أن بعض المواقع قد تصل عدد الأوناش بها إلى 6، ولكل منهم مهمة محددة لابد من أن ينجزها فى المدة المحددة.



3- ترصد أحد الخبراء الروس خلال متابعته للعمال بقسم التركيبات، وهم يستخدمون معدة يطلق عليها "المقص الهيدروليكي"، والذي يعمل على تقطيع الصاج من 3 حتى 27 ملى، وبعرض 3 متر و20، على حسب مقاس التصميم الذي يتم تنفيذه.



4ـ ونرى خلال هذه الصورة بناة السد العالى، فى المرحلة الأولى أثناء وضعهم الصاج لتشكيله بالأشكال المختلفة (دائرى أو مخروطي، على حسب الشكل المحدد)، باستخدام آلة يطلق عليها "الدرفيل"، والتى تتكون من 3 بكارات وموتور.



5- صورة لبناة السد العالى داخل قطاع التركيبات الروسية أثناء مباشرة أعمالهم اليومية.



6ـ صورة تذكارية أثناء تركيب العاملين للفورم المطلوبة داخل المحطات والأنفاق.



7ـ صورة تذكارية لأحد العاملين بمشروع السد العالي، خلف لافتة مكتوب عدد 15، وهى الأيام المتبقية للانتهاء من المشروع العظيم، حيث إنه كان يتم تعليقها بشكل يومى أما العاملين لمعرفة الأيام المتبقية لهم لإنجاز الأعمال.



8ـ مجموعة من الصور لعدد من العاملين بمختلف المواقع، أثناء عملهم داخل مشروع السد العالى، حيث إنه كان يتم التقاط الصور التذكارية لكل موقع بشكل منفصل أثناء ارتدائهم الخوذة وممارستهم للأعمال، حيث وصل أعداد جميع العاملين بهذا الصرح العظيم إلى حوالي 3000 عامل.