راتب يصل لـ5000 جنيه.. وظائف شاغرة بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية توفير نحو 730 فرصة عمل جديدة بـ8 منشآت خاصة وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة: عمال إنتاج، عمال تعيئة، عمال مخازن، عمال بيئة، فني سلامة، أخصائي سلامة، عمال خدمات، فني ميكانيكا، فني كهرباء، فني كهرباء كنترول، عمال حياكة، مشرفو جودة، مسؤول تخطيط، أمن، عمال طباعة، مسؤول قروض، مراقبو جودة، عمال تشطيب، وعمال مكواة، وذلك للذكور والإناث، ولجميع المؤهلات، أو دون، بشرط إجادة القراءة والكتابة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التواصل عبر الأرقام الموضحة بالمنشور بحسب كل شركة.