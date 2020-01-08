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حوادث

حبس «خرابة» أخطر دولاب هيروين في دار السلام

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:03 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس "خرابة" مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة دولاب لترويج مخدر الهيروين.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد باتجار "أحمد. ا"، مسجل خطر فرض سيطرة، وسرقة بالإكراه، في المخدرات بمنطقة الجزيرة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان أحمد مختار ومحمد صادق، معاونا المباحث، من ضبطه بعد مطاردة مثيرة وعثر بحوزته على فرد خرطوش وطلقة و10 تذاكر هيروين.

وبمواجهته أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، فتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.

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