محافظ الغربية يتابع الأعمال اليومية في جولة مفاجئة على طنطا

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة اليوم الأربعاء، على مدينة طنطا، رافقه خلالها اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة؛ لمتابعة الأعمال اليومية من نظافة وإزالة إشغالات والحركة المرورية بالشوارع.



حيث بدأ محافظ الغربية جولته بشارع الجلاء، مشددًا على الخدمات المرورية بالحفاظ على السيولة المرورية بالشارع وإلزام السيارات بالانتظار في صف واحد موازي للرصيف، كما تابع جولته بتفقد كورنيش ترعة القاصد موجهًا رئيس حي ثان طنطا بقص وتهذيب الأشجار بشكل موحد والتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتهالكة على الكورنيش والعمل على تحسين الصورة البصرية للمنطقة.



وتابع المحافظ الجولة بمنطقة البوريفاج بشارع البحر، حيث لاحظ تسبب أحد الأبراج تحت الإنشاء بإشغال الطريق، وعلى الفور كلف بالإزالة الفورية للإشغالات ومنع أصحاب الأكشاك من التعدي على الأرصفة وحرم الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية بالشارع.



وفي سياق متصل؛ أكد محافظ الغربية استمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة مستوى الخدمات والعمل على معالجة أي تقصير في تأديتها، وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين اليومية.