العثور على جثة رضيعة بمقلب قمامة في الجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، إرسال سيدة وجثة رضيعة عثر عليها أحد المواطنين في ساعة مبكرة داخل مقلب قمامة بمنطقة العجوزة، للطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" لتحديد هوية الطفلة والسيدة للتأكد من كون الطفلة نجلتها من عدمه.



كما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة ووقت حدوثها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بورود إخطار لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة حديثه الولادة ملقاه بمقلب قمامة بمنطقة العجوزة.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لمعاينة الجثة وتبين وجود جثة الطفلة في حالة تعفن، وتم نقلها بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى عام لتوقيع الكشف الطبي عليها تمهيدًا لنقلها للمشرحة.



وأضافت التحقيقات، أنه تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، لكشف الحادث والوقوف على ظروفه وملابساته، حيث تبين بالتحري أن الطفلة المعثور على جثتها ابنة لسيدة تقيم بإحدى مصحات الإدمان للعلاج.