وفد صيني يزور كلية الزراعة في الوادي الجديد

استقبلت جامعة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة شنغهاي للعلوم الزراعية بدولة الصين، وذلك في إطار البروتوكول المشترك بين جامعة الوادى الجديد وجامعة شنغهاي بالصين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة.



وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، على أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات العلمية ونقل التكنولوجيا بين الجامعة والجامعات الدولية، مؤكدًا على دعمه الكامل لبروتوكولات التعاون التي تخدم الجامعة.



كان في استقبال الوفد بالجامعة الدكتور مهدي حسن حامد رئيس قسم الأراضي والمياه، والدكتور أحمد عزيز الدين الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمعيدين بقسم الأراضي والمياه.