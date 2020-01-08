الرئيس الجزائري يصدر قرارًا بإنشاء لجنة لتعديل الدستور

أصدر الرئيس الجزائري"عبد المجيد تبون" قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه تبون رغبته في تعديل بعض مواد الدستور وتحديدا مادة قانون الانتخابات، حيث أعلن تبون اعتزامه "إجراء تعديل عميق للدستور" من أجل بناء جمهورية جديدة، مطالبا بإعادة النظر في منظومة الحكم، كما كشف تبون عن أنه من المقرر إعادة النظر في بعض النصوص القانونية الهامة مثل قانون الانتخابات.



ومن أهم التعديلات الدستورية التي سيتم العمل على تغييرها، مدة الرئيس، كان تبون قد أعلن عقب تنصيبه رئيسا للبلاد، أنه سيعيد النظر في الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية الذي ينتخب لولايتين فقط، لا سيما والرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أدخل تعديلات متتالية على الدستور الحالي.