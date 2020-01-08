جبهة الإصلاح المحامين: لم نفوض أحدًا لعقد اجتماعات

أصدرت جبهة إصلاح المحامين بيانًا تعقيبًا على دعوة المحامي منتصر الزيات، لعقد اجتماع مع المحامين اليوم.



وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، "إنه في الوقت الذي تثمن فيه جبهة الإصلاح النقابي كل جهد وتحرك جماعي أو فردي، على طريق وحدة صف المحامين في مواجهة الفساد والفشل المالي والإداري والمهني المستشري في نقابة المحامين بإدارتها الحالية، فإن الجبهة تقدر دعوة مبادرة المهنيين في اجتماعها الذي دعت إليه اليوم، كما تقدر قيمة كل جهد مهما عظم أو صغر في سبيل وحدة صف المخلصين حقًا وصدقًا".



وأكدت أنها لم تعين لها أو عنها أي متحدث رسمي، ولم تفوض حتى اللحظة من يدعو عنها لأي فعالية أو اجتماع، وأشارت إلى أنها سوف تعلن غدًا في بيان مفصل لها عن المتحدث الرسمي للجبهة، وعن كل التفاصيل وبرامج الفعاليات المتتالية وموعد لقائها الأول بالمحامين.