وزير الخارجية الألماني يلتقي السراج في بروكسل

يعتزم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مقابلة رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، اليوم الأربعاء في بروكسل، وذلك حسب مصادر دبلوماسية في بروكسل.



كما أكدت المصادر أن السراج سيلتقي في بروكسل أيضا برئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي.



وكان ماس قد أعلن أمس الثلاثاء، عن عزمه القيام بمحاولة لتسوية النزاع بين طرفي الحرب الأهلية في ليبيا، وقال إنه سيجري في سبيل ذلك مباحثات مع الطرفين.



وعدل ماس عن زيارته التي كان يريد القيام بها إلى ليبيا وذلك بسبب تحفظات أمنية.



وتعاني ليبيا من حرب أهلية منذ سقوط نظام حاكمها السابق، معمر القذافي، عام 2011، بدعم من الغرب.



وهناك مواجهة عسكرية محتدمة بين حكومة السراج والجنرال حفتر، من أجل السلطة في ليبيا، ولدى كل منهما داعمون من الخارج، لكل منهم مصلحة خاصة به.