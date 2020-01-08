بدء مباحثات الحوار الاستراتيجى بين مصر والصين

بدأت، قبل قليل، جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين، حيث ترأس وزير الخارجية سامح شكري الجانب المصري، فيما ترأس وانج يي، مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، الجانب الصينى.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في تدوينة له عبر تويتر، إلى أن المباحثات بين الجانبين تأتي في إطار التطور الملحوظ الذي تشهده أوجه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



ومن المقرر أن يعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين.



ويعقد اللقاء مباحثات يجريها وزير الخارجية سامح شكري، مع نظرائه من كل من فرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان لبحث التطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية في أعقاب التلويح التركي بإرسال قوات تركية لدعم فايز السراج.