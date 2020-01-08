كامل أبو علي: نفاوض «فيفا» لاستضافة حفل الأفضل في العالم

قال رجل الأعمال كامل أبوعلي، مستضيف حفل الكاف بالغردقة ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن هناك مفاوضات مع مسؤولي الكاف لاستضافة حفل اختيار الأفضل في العالم بالغردقة، مؤكدًا أنه سيتم الرد عليه من الفيفا خلال شهر فبراير المقبل.



وأضاف أبو علي خلال مؤتمر الصحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، أن مدينة الغردقة على أتم استعداد لاستقبال الأحداث والفعاليات العالمية بها، لما وصلت إليه من مستوى عالي من التنظيم والأداء الأمني المشرف الذي شهد له العالم أجمع في حفل الأمس.



وكان أعلن كامل أبوعلي، منذ قليل، أن هناك اتفاقا مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي على إقامة أحداث أخرى العام المقبل بمدينة الغردقة، وعلى رأسها الحفل المقبل في حال نجاح هذا الحفل وقد حدث، وجار التنسيق معهم حاليًا.