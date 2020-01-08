103 مليون جنيه ميزانية الدولة لدعم مسار العائلة المقدسة

كشف عادل الجندى، مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، والمسئول عن ملف العائلة المقدسة، أنه مع الأول من شهر يونيو المقبل سيتم الإعلان عن جاهزية الـ25 نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة، كما سيتم الإعلان عن المخطط الاستكمالى لدخول القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى لمعاونة الدولة فى تنفيذ الخدمات السياحية بنقاط المسار.



وأضاف الجندى، لـ"الدستور"، أن الميزانية التى تم رصدها من جانب الحكومة لتأهيل مسار العائلة تصل إلى 103 مليون جنيه، والتى تمثل قيمة 25% من قيمة الجهود التى توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، لاستكمال هذا المشروع التنموى كشركاء فى التنمية، وقد تم الصرف منهم حتى الآن ما يقرب من 60 مليون جنيه على أعمال التطوير ورفع كفاءة النقاط.



ويتضمن مسار رحلة العائلة المقدسة داخل مصر، ٢٥ نقطة، يمتد لمسافة 3500 كم قطعتها العائلة المقدسة ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

