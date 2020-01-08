«سياحة البرلمان» تناقش توصيات ملف عودة السياحة الروسية

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو صدقي، رئيس اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع القادم.



وتناقش اللجنة في اجتماع يوم الأحد 12 يناير متابعة توصيات اللجنة بشأن ملف عودة السياحة الروسية ودور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بروسيا الاتحادية، بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.



وكان النائب إبراهيم حجازي قدم طلب إحاطة بخصوص هذا الملف، وأصدرت اللجنة توصيات بشأنه وتتابع اللجنة ما تم تنفيذة من تلك التوصيات.



كما تناقش اللجنة في اجتماع الاثنين 13 يناير، متابعة توصيات اللجنة بشأن قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه سياحة الغوص والتي أثارها السادة ممثلي غرفة الغوص والمعنيين بسياحة الغوص في اجتماع سابق للجنة، وأصدرت اللجنة توصيات بشأنها مع موافاة اللجنة بنتائج الدراسة الشاملة حول هذا الملف.



وتناقش اللجنة في اجتماع يوم الثلاثاء 14 يناير خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في كل من البحر الأحمر وخليج العقبة ورأس سدر والعين السخنة والساحل الشمالي الشرقي والساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى محافظات الفيوم وأسوان، والمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات في تلك المناطق وخاصة رأس سدر والعين السخنة.