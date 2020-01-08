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اقتصاد

5 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:53 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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هبطت مؤشرات مؤشرات بورصة الكويت، لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع 5 قطاعات متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية فى العراق.

وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسرا 8.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6121.73 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسرًا 9.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6799.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% خاسرًا 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4781.70 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 151.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار كويتى عبر 7181 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.23%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%.
وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.76%، تلاه شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.58%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.55%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 8.68%.

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