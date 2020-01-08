إحالة عصابة سطو مسلح على السيارات ببدر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينتي "الشروق"، و"بدر" بإحالة عصابة السطو المسلح على السيارات، وسرقة مواطنيها بالإكراه لمحكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 83392 لسنة 2019 أن المتهمين "خالد.م"، "كرم.ع"، و"سامي.ر"، عاطلين، بالإضافة إلى "ماجدة.أ" ربة منزل، واعترفوا جميعًا بارتكاب عمليات سطو مسلح على السيارات بطريق الإسماعيلية بمدينة "بدر"، وسرقة المواطنين بالإكراه، وأقروا بارتكاب 6 عمليات سطو مسلح، وسرقتهم 22 ألف جنيه، و9 هواتف محمولة.



كما أقروا باستخدامهم عدة أساليب لارتكاب عمليات السطو معتمدين فيها على المتهمة الرابعة في توقيف السيارات بالمناطق النائية، كما اعترفوا بشروعهم في قتل شخصين بالسلاح الأبيض، تصدوا لهم أثناء ارتكابه عملية السرقة.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، يفيد بسرقتهم بالإكراه على يد مجموعة من العاطلين وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة.