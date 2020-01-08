لحظة انفجار سيارة مفخخة قرب البرلمان الصومالى (فيديو)

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو، يرصد لحظة حدوث انفجار قوي نجم عن سيارة مفخخة، صباح الأربعاء، في العاصمة الصومالية مقديشو، على مسافة قريبة من البرلمان، وفق ما أفاد شهود عيان ومسذول أمني.



وأظهر الفيديو، وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيفة في سماء العاصمة، فيما قال شهود عيان إن سيارات تشتعل.



يأتي الانفجار القوي بعد أيام على تفجير ضخم بمركبة مفخخة تبنته حركة الشباب الإسلامية، أودى بحياة 81 شخصًا في 28 ديسمبر، واقتحام جهاديين يوم الأحد قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها القوات الأمريكية.