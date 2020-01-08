القوات الأمريكية تنسحب من الكويت خلال أيام

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم (الأربعاء)، أنها تلقت "رسالة من قائد القوات الأمريكية في الكويت؛ تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها غضون الأيام الثلاثة المقبلة من معسكر عريفجان". بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي، إن "قرار الانسحاب كان مفاجئًا ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.