البحرين تؤسس مركزًا جديدًا للمعارض والمؤتمرات الدولية

عقدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حفل وضع حجر الأساس، إيذانًا ببدء أعمال التشييد لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، ضمن جهود الممكلة في مواكبة القطاع النامي لصناعة المعارض والمؤتمرات.



وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 83.6 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء من كل أعمال البناء والتشييد في غضون عامين من بدء التنفيذ.



وسيقام مشروع مركز المعارض والمؤتمرات في الصخير بالبحرين، على أرض تبلغ مساحتها 309.000 متر مربع، حيث سيتم تشييد المبنى على 149.000 متر مربع من إجمالي مساحة الأرض.



وسيضم المركز 10 قاعات للمعارض بمساحة إجمالية تبلغ 95.000 متر مربع مجهزة بأحدث الخدمات اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية، ومركز المؤتمرات الرئيسي البالغة مساحته 4.500 متر مربع، ومجهزّ بأكثر وسائل العرض تطورًا، ويتسع لما يقارب 4000 شخص، ذلك إلى جانب 27 قاعة متنوعة الاستخدامات بمساحات متوسطة وصغيرة.



واستضافت هيئة البحرين للسياحة والمعارض العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى ومنها: معرض البحرين الدولي للحدائق، ومعرض الخريف، ومعرض الجواهر العربية 2019، الذي عُقد مؤخرًا ويقام سنويًا تحت رعاية رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر المؤيد: "يسعدنا الإعلان عن بدء أعمال تشييد مركز المعارض والمؤتمرات الجديد.. هذا المشروع الوطني الضخم الذي سيشجع المزيد من الشركات العالمية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الإقامة فعاليتها من مؤتمرات ومعارض واجتماعات فيه بفضل ما يتمتع به من مساحات ضخمة ومرافق متنوعة، فضلًا عن استقطاب رجال الأعمال والزوار إلى المملكة، بما يُحفز قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة والإسهام بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي".



وأضاف: "لقد استضاف مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات أكثر من 70 فعالية خلال عام 2019 فقط، وعند الانتهاء من المركز الجديد، ستتضاعف إمكانيات مملكة البحرين لاستضافة الفعاليات العالمية، ومضاعفة دور قطاع السياحة الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي".