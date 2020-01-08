-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

البحرين تؤسس مركزًا جديدًا للمعارض والمؤتمرات الدولية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:53 م
البحرين
البحرين
نيفين أشرف
طباعة
عقدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حفل وضع حجر الأساس، إيذانًا ببدء أعمال التشييد لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، ضمن جهود الممكلة في مواكبة القطاع النامي لصناعة المعارض والمؤتمرات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 83.6 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء من كل أعمال البناء والتشييد في غضون عامين من بدء التنفيذ.

وسيقام مشروع مركز المعارض والمؤتمرات في الصخير بالبحرين، على أرض تبلغ مساحتها 309.000 متر مربع، حيث سيتم تشييد المبنى على 149.000 متر مربع من إجمالي مساحة الأرض.

وسيضم المركز 10 قاعات للمعارض بمساحة إجمالية تبلغ 95.000 متر مربع مجهزة بأحدث الخدمات اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية، ومركز المؤتمرات الرئيسي البالغة مساحته 4.500 متر مربع، ومجهزّ بأكثر وسائل العرض تطورًا، ويتسع لما يقارب 4000 شخص، ذلك إلى جانب 27 قاعة متنوعة الاستخدامات بمساحات متوسطة وصغيرة.

واستضافت هيئة البحرين للسياحة والمعارض العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى ومنها: معرض البحرين الدولي للحدائق، ومعرض الخريف، ومعرض الجواهر العربية 2019، الذي عُقد مؤخرًا ويقام سنويًا تحت رعاية رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر المؤيد: "يسعدنا الإعلان عن بدء أعمال تشييد مركز المعارض والمؤتمرات الجديد.. هذا المشروع الوطني الضخم الذي سيشجع المزيد من الشركات العالمية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الإقامة فعاليتها من مؤتمرات ومعارض واجتماعات فيه بفضل ما يتمتع به من مساحات ضخمة ومرافق متنوعة، فضلًا عن استقطاب رجال الأعمال والزوار إلى المملكة، بما يُحفز قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة والإسهام بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي".

وأضاف: "لقد استضاف مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات أكثر من 70 فعالية خلال عام 2019 فقط، وعند الانتهاء من المركز الجديد، ستتضاعف إمكانيات مملكة البحرين لاستضافة الفعاليات العالمية، ومضاعفة دور قطاع السياحة الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ «خامنئي» على هجوم قاعدة «عين الأسد»

منذ ساعة و 11 دقيقة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

منذ حوالي 5 ساعات

إيران: مقتل 80 أمريكيًا فى الهجمات الصاروخية بالعراق

منذ حوالي 16 ساعة

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

الحكومة توافق على مقترح «هيكل» وتحدد اختصاصات وزارة الإعلام

شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

الجري يحارب الشيخوخة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

الرئيس نيوز

الخزعلي يتوعد الأمريكان برد عراقي.. ونتنياهو يعلق

الوزراء يوافق على صرف تعويضات لباقى المتضررين من بناء خزان أسوان

نائب رئيس محكمة النقض: أوشكنا على الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية

ننشر القرار الرسمي الخاص بإدارج مادة التربية العسكرية بالمدارس الفنية

منوعات

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

كشكول

بدء أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر أسيوط

منصة "كشكول".. امتحانات "اللغة الأنجليزية" للصف الأول الثانوي (رابط)

" ابنك بيصرخ بشكل هستيري" تعرفي على أسباب وأعراض المرض الهستيري عند الأطفال

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 30 درجة دكتوراه

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«ثقافة دمياط» تناقش التطرف الديني وجذور الإرهاب

«الأشرطة الكتابية في العمائر الإسلامية» ببيت المعمار.. الثلاثاء

رئيس قصور الثقافة: نحتاج 600 مليون جنيه لتجهيز 43 موقعًا

«إحنا زارنا النبي».. مفردات الكرم في الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك