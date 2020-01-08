محافظ أسيوط يشدد على نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، 10 مواطنين خلال لقائه الأسبوعي بديوان عام المحافظة؛ لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.



وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وبعض رؤساء المراكز والأحياء.



بدأ المحافظ اللقاء الأسبوعي باستعراض شكوى كل مواطن على حدة لشرح مشكلته وإيجاد الحلول العاجلة لها بوجود التنفيذيين، وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس جهاز المشروعات بحل مشكلة أحد المواطنين بخصوص رخصة محل تجاري.



كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالاستجابة السريعة لطلبات بعض أهالي مدينة أسيوط الجديدة، والتي يتضررون فيها من اختيار إحدى المدارس لتكون فصول للتدريب المهني على أعمال مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مدارس التعليم الفني واختيار مدرسة أخرى بديلة.



كما أصدر تعليماته المشددة لرئيس مركز ومدينة منفلوط برفع كافة الإشغالات من الميادين الرئيسية بالمركز ونقل الباعة الجائلين إلى السوق المخصص لهم بالمدينة ومراعاة البعد الاجتماعي لهم، فضلًا عن النظافة المستمرة للسوق الجديد والتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير خدمات أمنية.



وطالب محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، معلنًا عقد لقاء أسبوعي بالمواطنين كل يوم اثنين الساعة 12 ظهرًا لمقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات، على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مع عقد لقاء أسبوعي كل يوم أربعاء مع الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.



يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين، فضلًا عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.