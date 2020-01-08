محامى يكشف تفاصيل إحالة أوارق متهم للمفتى حاول أغتصاب طفلة

أنصف القضاء أسرة الطفلة « جنات» فى بنى سويف من شخص يدعى "هشام" حاول أغتصاب البراءة وعندما فشل، قرر قتلها بضربها بحجر على بطنها وتركها ظنًا منه أنها فارقت الحياة لكنها لم تمت.



وقال المحامى أشرف السيسي الذي تولى الدفاع عن الطفلة، 3سنوات، إن المتهم حاول اغتصاب جنات شقيقة زوجته وعندما حدث لها "نزيف" حاول قتلها بضربها بحجر على بطنها لكنها لم تفارق الحياة، مشيرا إلى أنه أعترف بجريمته أمام النيابة.



وأضاف أشرف السيسي لـ"الدستور" أنه منذ أيام قليلة أحيلت الواقعة لمحكمة جنايات بنى سويف والتى حكمت بتاريخ 5 يناير بإحالة أوراق الجاني لفضيلة المفتى لأخذ الرأى بإعدامه شنقًا.



وأكد أن والد الطفلة يمارس حياته على كرسي متحرك.