الطيران الأسترالي يغير مساره عن إيران والعراق

قررت شركتا طيران سنغافورية واسترالية اعتبارا من اليوم الأربعاء، تغيير مسارات رحلاتهما المتجهة إلى أوروبا، وذلك بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على اثنتين من القواعد العسكرية العراقية تستضيفان قوات أمريكية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني إلى اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.



وذكرت صحيفة " ستريتس تايمز " السنغافورية أن شركة الخطوط الجوية السنغافورية وشركة سكوت للخطوط الجوية منخفضة التكاليف ومقرها سنغافورة، قررتا اعتبارا من اليوم الأربعاء، تغيير مسارات رحلاتهما المتجهة إلى أوروبا لتجنب التحليق في المجال الجوى الإيرانى.



وفى الوقت ذاته ذكرت شركة كانتاس للخطوط الجوية الأسترالية أعلنت أنها ستغير مسارات رحلاتها لتجنب التحليق في الأجواء الإيرانية والعراقية.



وأوضحت كانتاس أن رحلتها من بيرث إلى لندن هى التى ستتأثر فقط بتغيير المسار.