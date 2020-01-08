البحرين تشيد بنشاط مصر الثقافي لديها

أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، قوة العلاقات الإنسانية ما بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشددة على أهمية تطويرها وتعزيزها عبر مختلف الأنشطة والمشروعات.



وأشادت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالحضور المصري الدائم في النشاط الثقافي في البحرين، معربة عن تطلعها للتعاون مع السفارة المصرية في البرامج الثقافية المستقبلية التي تأتي ضمن عام 2020، والذي تحتفي به هيئة الثقافة بشعار "دلمون حيث الكثافة".



جاء ذلك خلال استقبال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، السفير المصري لدى البحرين ياسر شعبان، وذلك بمناسبة استلامه مهامه الدبلوماسية كسفير جديد للقاهرة لدى المملكة.



من جهته، شكر السفير المصير ياسر شعبان، جهود هيئة الثقافة في توطيد العلاقات المصرية البحرينية، منوهًا بأهمية الثقافة في بناء جسور التواصل ما بين الحضارات المختلفة، مبديا استعداده للتعاون مع الهيئة في تحقيق المشروعات الثقافية التي تلبي طموحات شعبي البلدين.