الأنبا باخوميوس يترأس احتفالات عيد الميلاد في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء أمس بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور بمقر المطرانية.



شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، وعدد كبير من الشعب القبطي وانتهى القداس بعد منتصف الليل، وحضر سيادة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، يرافقه سيادة اللواء ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلس النواب.



وفي السياق ذاته استقبل نيافته، صباح اليوم سيادة المحافظ وبرفقته القيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد، وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.