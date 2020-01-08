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الثقافة

«الأشرطة الكتابية في العمائر الإسلامية» ببيت المعمار.. الثلاثاء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:42 م
بيت المعمار
بيت المعمار
إيمان عادل
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ينظم بيت المعمار بمناسبة القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020، أمسية بعنوان" الأشرطة الكتابية في العمائر الإسلامية"، يوم الثلاثاء 21 يناير في تمام السادسة مساءً بمقره بدرب اللبانة.

تُعد الأشرطة الكتابية من العناصر الزخرفية المهمة في العمارة الإسلامية، وتأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على نشأة النقوش علي العمارة الإسلامية، استخدامات النقوش الكتابية بالخط الكوفي، أهمية التوثيق للنقوش الكتابية مع تسليط الضوء على جهود أبرز الباحثين في هذا الإطار من المصريين والأجانب، التأثيرات الحضارية المتبادلة واختلاف جغرافية الدول على تغير الخط في العمارة.

وتركز الندوة على الأسس التصميمية للأشرطة الكتابية في العمائر الإسلامية، مثل: دراسة النص وإحصاء الكلمات المكتوبة، حساب المساحات، المكملات الجمالية للأشرطة، مراحل كتابة الأشرطة وتنفيذها، المفاضلة بين اختيار صور الحروف، العناصر التشكيلية، رسم المصحف، التوافق بين الخطوط Harmony، التكوين الخطي، الانتقال من مستوى إلى آخر وتغيير الاتجاه، التوقيع.

كما تطرح الندوة عدة تساؤلات عن جودة الأعمال الترميمية في الأشرطة الكتابية في مسجد ومدرسة السلطان حسن، ويعقب ذلك عرض سلسلة أفلام "جميل جمال" الوثائقية باللغة العربية مع ترجمة مصاحبة للإنجليزية من إنتاج القلم ٢٠١٩ ضمن برنامج أصيل، والتى تسلط الضوء على الصناعات الإبداعية والحرف التقليدية والتراثية القائمة على الخط العربي والزخرفة، وتتضمن السلسة عرض 12 فيلمًا قصيرًا (5 دقائقفيلم) وتشمل: الكتابة على الجلد، النقش على النحاس، الخيامية، صناعة اللوحات الخطية، الحفر على الخشب(الأويما)، الحفر على الرخام، الرسم على الماء (الأبرو)، الحصير السَّمار، صناعة الأحبار الخطية، الصدف، تجليد الكتب التراثية وحفر الأسماء عليها يدويًا بالزنكوغراف، السيرما.

يقدم الأمسية الدكتورمحمد حسن: باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، مُدرس لمادة خطوط الوثائق والمخطوطات، معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، صاحبُ باع كبير في التأريخ للخطِّ العربيِّ وفنونه، تنظيم معارض فن الخط العربي، أهمها معرض "حروف من نور" في المركز الثقافي المصري في أثينا ونواكشوط والمغرب، وله مشاركات عدة بالملتقيات العلمية أبرزها: الملتقى الدولي للفنون الإسلامية بالكويت 2010م، والملتقى الخامس للخط العربي بالشارقة، وله عدة مؤلفات أثرى بها مكتبتنا العربية منها: ديوان الخط العربي في مصر (مشارك)، وكتاب سيرة العميد: "سيد إبراهيم الخطاط".

و
شارك في الندوة الفنان صلاح عبد الخالق أستاذ الخط الكوفي بالقلم، وله أيادي بيضاء في اكتشاف العديد من المواهب من فنانى الخط العربي بمصر، وهو صاحبُ خبرةٍ طويلة في كتابةٍ الخطِّ العربيِّ وتعليمه، وقد حصدَ عشرات الجوائز المحلية والدولية وشهادات التقدير، كان آخرها الجائزة الأولى بملتقى القاهرة الدُّولى الثالث لفن الخط العربي 2017، كما أنَّه أقام عدة معارض شخصية، وأعماله منتقاة من قبل عدد من المتاحف والجامعات والسفارات والمراكز الثقافية، وله دراسات وجهود كبيرة في فنون الخط الكوفي.

وشارك أيضا المهندس محمد وهدان مدير مدرسة القلم لفن الخط العربي والزخرفة: معماري حر ومدير ثقافي مستقل، درَس الخط العربي بمدارس تحسين الخطوط، كما درس الهندسة المعمارية بجامعة الأزهر، ويدرس حاليًا ضمن منحة دبلوم بيت جميل للحرف التقليدية، ويركز جهوده على تحفيز الجهود لإحياء الفن الإسلامي وتأهيل وإعادة توظيف المباني التراثية بالقاهرة التاريخية، ويُؤمن بدور المعماريين في بناء المجتمعات لا المباني فقط، وبمبدأ اتاحة الفن وجعله مشاعًا للناس باعتباره حقًا أصيلًا؛ لذا أطلق مع رفاقه عددًا من المشاريع المجتمعية بهدف المساهمة في بناء الثقافة والقدرات الفنية، وكنتيجة لعمله الدؤوب فاز مع رفاقه بمنحة مؤسسة مدد لعامي 2014، 2015 على التوالي، كما فاز باحتضان جمعية نهضة المحروسة (إبداع محلي، الجراج) عام 2016 و2019، كما حصد جائزة اتحاد الجامعات العربية للتنمية المستدامة- معًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وكذلك جائزة نواة لريادة الأعمال المجتمعية لعام 2017م، وتأهل لنهائيات مسابقة الاقتصاد الإسلامي الإبداعي - دبي عام 2018، فضلًا عن اختياره من قِبل منظمة أشوكا - العالم العربي ضمن القائمة النهائية لشباب صناع التغيير لعام 2019، كما فاز عن القلم بالمركز الأول في مسابقة "المبادرة" عن فئة أفضل مشروع ثقافي وفني، والتى أطلقتها وزارتي الشباب والرياضة والثقافة 2019، كما حصد جائزة برنامج دعم المشروعات المجتمعية بوزارة الشباب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما اختير مؤخرًا كأحد أكثر رواد الأعمال تأثيرًا في مصر، وفوزه بجائزة Top 5 Entrepreneurs Awards وتكريمه من منظمة Gen Egypt خلال الحفل الختامي للأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2019🎖

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