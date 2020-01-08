محافظ القاهرة يدعو هيئات المجتمع المدني للمشاركة في التطوير

دعا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع التنفيذي، هيئات المجتمع المدني للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم في المحافظة، والتي تصب في خدمة المواطنين، مشيرًا إليها بالمساعدة في رفع العبء الاقتصادي عن أجهزة المحافظة.



وأكد عبدالعال أن ما يتم من مشاريع ضخمة لم يتم من عشرات السنين، وذلك من خلال التطويرات التي نشهدها والمحافظة، والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجارية بمصر الجديدة كان مقرر الانتهاء منها خلال 3 سنوات، وما تم أثبت روح العزيمة التي تحلت بها أجهزة المحافظة في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتابع المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي أن النزول للشارع أفرز ملحوظات من المواطنين وضعتها المحافظة على رأس أجندتها، مشيرًا إلى أهمية شعور المواطن بالإنجاز.