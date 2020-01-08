الأنبا يواقيم يترأس احتفالات عيد الميلاد بإيبارشية إسنا

صلى نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء أول أمس، بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.



وفي السياق ذاته، استقبل نيافة الأنبا يواقيم بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه القيادات التنفيذية والمحلية، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد، وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.



