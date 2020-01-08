ضبط 790 ألف لعبة نارية في الجمالية

تمكنت ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 790 ألف صاروخ لعبة نارية داخل مخزنين، في الجمالية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أحمد. م. م" 22 سنة، بائع، ومقيم في أشمون بالمنوفية، حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر" عثر بداخله على كمية من الألعاب النارية بلغت 19 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 345 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.



كما تمكنوا من ضبط "ع ص" 31 سنة، بائع، حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر" بحارة اليهود، وعثر بداخله على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 460 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.



جارٍ تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.