-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع سمكري في مشاجرة جيران بالسلام

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:39 م
مشاجرة
مشاجرة
هدير مصطفى
طباعة
تسببت خلافات الجيرة ولهو الأطفال، في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نتج عنها مصرع سمكري، في السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة السلام ثانِ، يفيد باستقبال مستشفى السلام "حسن. ب. ا" 31 سنة، سمكري سيارات، توفى إثر إصابته بجرح طعني أسفل الرقبة ونزيف دموي حاد حول الرئة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، وبصحبته شقيقه "محمد. ب"، 27 سنة، عامل دوكو سيارات، وبين كلا من "محمد. س"، 32 سنة، عاطل، مصاب بجرح متهتك بالجمجمة وقطع جزئي بالأذن اليسرى، قطع داخلي بالغضروف، و"فاطمة. ص"، 25 سنة، ربة منزل بسبب خلافات حول الجيرة، ولهو الأطفال.

وتبين تطور المشادة إلى مشاجرة استعانت خلالها الرابعة بالثالث - صديق زوجها - وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، فتعدى الثالث على المجنى عليه بسلاح أبيض - مطواة - محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ «خامنئي» على هجوم قاعدة «عين الأسد»

منذ حوالي 16 ساعة

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

منذ ساعة و 8 دقيقة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من «ترامب» على الهجمات الإيرانية ضد القواعد العسكرية الأمريكية

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

الحكومة توافق على مقترح «هيكل» وتحدد اختصاصات وزارة الإعلام

شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

الجري يحارب الشيخوخة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

الرئيس نيوز

الخزعلي يتوعد الأمريكان برد عراقي.. ونتنياهو يعلق

الوزراء يوافق على صرف تعويضات لباقى المتضررين من بناء خزان أسوان

نائب رئيس محكمة النقض: أوشكنا على الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية

ننشر القرار الرسمي الخاص بإدارج مادة التربية العسكرية بالمدارس الفنية

منوعات

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

كشكول

بدء أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر أسيوط

منصة "كشكول".. امتحانات "اللغة الأنجليزية" للصف الأول الثانوي (رابط)

" ابنك بيصرخ بشكل هستيري" تعرفي على أسباب وأعراض المرض الهستيري عند الأطفال

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 30 درجة دكتوراه

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«ثقافة دمياط» تناقش التطرف الديني وجذور الإرهاب

«الأشرطة الكتابية في العمائر الإسلامية» ببيت المعمار.. الثلاثاء

رئيس قصور الثقافة: نحتاج 600 مليون جنيه لتجهيز 43 موقعًا

«إحنا زارنا النبي».. مفردات الكرم في الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك