مصرع سمكري في مشاجرة جيران بالسلام

تسببت خلافات الجيرة ولهو الأطفال، في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نتج عنها مصرع سمكري، في السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة السلام ثانِ، يفيد باستقبال مستشفى السلام "حسن. ب. ا" 31 سنة، سمكري سيارات، توفى إثر إصابته بجرح طعني أسفل الرقبة ونزيف دموي حاد حول الرئة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، وبصحبته شقيقه "محمد. ب"، 27 سنة، عامل دوكو سيارات، وبين كلا من "محمد. س"، 32 سنة، عاطل، مصاب بجرح متهتك بالجمجمة وقطع جزئي بالأذن اليسرى، قطع داخلي بالغضروف، و"فاطمة. ص"، 25 سنة، ربة منزل بسبب خلافات حول الجيرة، ولهو الأطفال.



وتبين تطور المشادة إلى مشاجرة استعانت خلالها الرابعة بالثالث - صديق زوجها - وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، فتعدى الثالث على المجنى عليه بسلاح أبيض - مطواة - محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.