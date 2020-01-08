إيبارشية شمال السودان تحتفل بعيد الميلاد المجيد

صلى نيافة الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأم درمان وشمال السودان قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد مار جرجس بأم درمان،و حضر الصلاة للتهنئة السفير حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم والسيدة حرمه والوفد المرافق له.



وفي صباح العيد استقبل نيافته المهنئين بالعيد من أبناء الكنيسة، والسادة المسئولين وزير الإرشاد والأوقاف على رأس وفد رفيع المستوى من السادة المعتمدين، والسفير حسام عيسى، والقنصل العام المصري أحمد عدلي.



بعد ذلك توجه نيافة الأنبا صرابامون لمطرانية الخرطوم، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وتناولوا وجبة الغداء مع مجالس إدارات الكنائس بالإيبارشيتين.