الأنبا صموئيل يترأس احتفالات عيد الميلاد في طموه

احتفلت إيبارشية طموه، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة الجيزة مظاهر الاحتفال.



بدأت صلوات قداس العيد مساء أمس الأول الإثنين، وانتهت منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية القداس بدير أبي سيفين طموه الأثري بطموه (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.



وأناب محافظ الجيزة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة للتهنئة بالعيد، كما قدم التهنئة أيضًا اللواء عماد حمدي مدير عام قطاع جنوب والدكتور فرج عبدالعاطي رئيس حي أبوالنمرس وأصحاب الفضيلة الشيوخ ممثلي الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف وعدد من قيادات المحافظة والنواب، جانبًا من القداس وقدموا التهنئة لنيافة الأنبا صموئيل بالعيد.



وقدمت قيادات المحافظة أيضًا التهنئة بالعيد صباح اليوم بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين وكان على رأس المهنئين الأستاذ جمال عقبى وكيل لجنة القوى العامة ونائب محافظ الجيزة لمساكن المنوات وعضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية والمحلية ونواب البرلمان.



شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا صموئيل الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.